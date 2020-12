Calciomercato Milan, assalto al grande talento | Dipende da Calhanoglu

Il Milan è pronto all’assalto a un grande talento sul calciomercato. Il calciatore è stato più volte vicino ai rossoneri, ma dipende anche da Calhanoglu

Il Milan sta pensando a grandi manovre sulla trequarti nei prossimi mesi per garantire una rosa sempre migliore a Stefano Pioli. I rossoneri sono al lavoro per rinnovare il contratto di Hakan Calhanoglu, ma il futuro del turco ancora non è certo. E’ per questo che il club meneghino potrebbe andare all’assalto di un grande talento entrato nel mirino di molte big sul calciomercato. Di seguito gli ultimi aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Sparta Praga-Milan, la conferenza di Pioli: seguila LIVE

Calciomercato Milan, colpo Szoboszlai: occhio a Calhanoglu

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan sarebbe pronto all’affondo per Dominik Szoboszlai. Il centrocampista del Salisburgo piace molto al club rossonero che ha tutta l’intenzione di centrare il colpo, soprattutto se dovessero naufragare le trattative per il rinnovo del trequartista turco, pratica che il Milan tratta con cura. La concorrenza per Szoboszlai è molta, ma la sensazione, secondo le ultime indiscrezioni, è che i rossoneri siano i preferiti dell’ungherese. Il trequartista è stato per due volte a un passo dalla firma col club meneghino: vedremo se questa volta sarà quella buona.