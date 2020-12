Calciomercato, ESCLUSIVO: contattato Allegri | Subentra in corsa

L’Arsenal vive una situazione complicata e l’allenatore Arteta è sulla graticola: i ‘Gunners’ hanno messo in cima alla lista Massimiliano Allegri

La situazione di Mikel Arteta all’Arsenal si fa sempre più complicata. Il quindicesimo posto in classifica, maturato anche dopo la sconfitta nel Derby del Nord di Londra con il Tottenham di José Mourinho, ha ulteriormente appesantito una situazione già resa più difficile per l’ex vice di Guardiola dall’addio di Raul Sanllehi, l’uomo che l’ha voluto ai ‘Gunners’. Infatti, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, Edu Gaspar, direttore tecnico del club inglese, sta sondando diversi tecnici per un eventuale sostituzione di Arteta. Il nome in cima alla lista è quello di Massimiliano Allegri, già corteggiato proprio dai londinesi nel recente passato. Ad Allegri è stata prospettata la soluzione di entrare in corsa per conoscere l’ambiente e la rosa a propria disposizione, per poi puntare a posizioni di prestigio a partire dalla stagione 21/22.

Fino alle prossime gare contro Burnley, Southampton ed Everton (oltre al match di domani sera di Europa League, inutile ai fini della classifica, contro il Dundalk), Arteta avrà ancora la possibilità di allenare l’Arsenal. Ma le scelte fatte finora, tra cui quella di tenere fuori squadra un giocatore come Özil, hanno anche inasprito i rapporti in seno allo stesso spogliatoio. Se non dovesse arrivare una risposta immediata, allora la posizione di Arteta diventerà estremamente complicata e la soluzione Massimiliano Allegri potrebbe essere la più pronta per l’Arsenal. Il tecnico livornese continua ad essere accostato anche all’Inter, in caso di esonero di Conte, oltre che al Paris Saint-Germain ed al Manchester United.