Il presidente ad interim del Barça, Oscar Tusquets, ha confermato la fiducia a Koeman dopo la fragorosa sconfitta in Champions League contro la Juventus

Nuovo tonfo stagionale del Barcellona, stavolta travolto dalla Juventus in Champions League. Una doppietta di Cristiano Ronaldo su rigore e la prodezza di McKennie hanno steso i blaugrana, in difficoltà e senza idee di fronte ad una ‘Vecchia Signora’ praticamente perfetta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Barcellona-Juventus, festa social: Ronaldo e i bianconeri pungono gli spagnoli

Barcellona, Tusquets conferma Koeman dopo il ko contro la Juve

Critiche in Spagna contro Messi e la squadra blaugrana, che non hanno risparmiato ovviamente neanche Ronald Koeman. Il tecnico olandese è uno dei principali imputati e non viene ritenuto all’altezza della panchina del Barça secondo la stampa spagnola. Il presidente ad interim del club catalano Tusquets ha però allontanato la possibilità di un esonero dell’ex Ct dell’Olanda: “Koeman continuerà il suo lavoro al Barcellona“, le parole del numero uno del sodalizio azulgrana al ‘Chiringuito TV’. Nonostante la conferma, si preannunciano comunque tempi duri per Koeman e il Barcellona.