Barcellona-Juventus, festa social: Ronaldo e i bianconeri pungono gli spagnoli

Festa sui social per i bianconeri dopo la vittoria per 3-0 al Camp Nou

Vittoria sul campo e replica sui social, con la Juventus che risponde al Barcellona a distanza di poco più di un mese su Twitter: se all’andata i blaugrana avevano ironizzato sul termine GOAT l’acronimo di Greatest Of All Time, tradotto “il più grande di tutti i tempi”, adesso è toccato ai bianconeri specificare di aver mantenuto la parola e aver portato il loro GOAT al Camp Nou.

Grande soddisfazione anche per Ronaldo, che sempre tramite Twitter specifica che tornare in Spagna è sempre un grande momento: “Oggi abbiamo dimostrato di essere un team di campioni. Una famiglia vera, forte e unita” ha scritto il giocatore portoghese.

Always great to return to Spain and to Catalunya, always hard to play in Camp Nou against one of the best teams I ever faced. Today we were a team of Champions! A true, strong and united family! Playing like this, we have nothing to fear until the end of the season… Let’s go! pic.twitter.com/PivPpJ3SLh

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2020