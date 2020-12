Un calciatore del Napoli nel mirino del Benfica che si è fatto avanti con un’offerta che ha avuto il sì dell’azzurro

Il Benfica forte su Eljif Elmas, 21enne centrocampista del Napoli. Il calciatore macedone sarebbe la priorità del club portoghese che è pronto a farsi avanti con la società partenopea per acquistare il calciatore. Un affare da 20 milioni di euro, la cifra tra prestito e diritto di riscatto che – secondo quanto riferisce la tv portoghese ‘tvi24’ – potrebbe convincere gli azzurri a privarsi del giocatore. Il Benfica starebbe però preovando ad abbassare l’esborso economico, facendo forza anche sulla volontà di Elmas che, sempre secondo quanto riportato dall’emittente, avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento in Portogallo. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Elmas ha collezionato in stagione 10 presenze per un totale di 285 minuti, fermato anche per qualche settimana dal Covid. Difficile pensare ad un Napoli che lasci partire a stagione in corso il macedone, arrivato lo scorso anno dal Fenerbahce per una cifra intorno ai 16 milioni.