Napoli, infortunio Osimhen: ecco quando può tornare in campo

Napoli, Osimhen ancora alle prese con l’infortunio alla spalla: ecco la possibile data del rientro del nigeriano

Anche oggi contro il Crotone il Napoli dovrà fare a meno in attacco di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano risente ancora dell’infortunio alla spalla patito in nazionale il mese scorso, l’articolazione è ancora infiammata e provoca dolore. Non si può rischiare in maniera affrettata il suo rientro, stando al ‘Corriere dello Sport’ il giocatore ne avrà almeno per un paio di settimane: potrebbe provare a rientrare per le ultime due gare dell’anno, contro Lazio (20 dicembre) e Torino (23 dicembre), ma dipenderà da come procederà il recupero.

