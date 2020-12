Calciomercato Milan, insidia Gattuso per Zaccagni: il piano del Napoli

Mattia Zaccagni si sta imponendo con la maglia del Verona: Milan e Lazio sulle sue tracce, il Napoli è pronto a battere la concorrenza

Mattia Zaccagni è pronto al grande salto. Il centrocampista del Verona sta vivendo l’anno della consacrazione definitiva e le big hanno posato lo sguardo su di lui. Lo hanno fatto Milan e Lazio, che lo seguono da tempo, lo sta facendo anche il Napoli. Come riferisce ‘Sportmediaset’, infatti, Rino Gattuso è un grande estimatore del 25enne e lo vorrebbe portare in azzurro. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

I rapporti tra la società partenopea e il Verona sono ottimi e Giuntoli starebbe pensando ad un’operazione in stile Rrahmani: il Napoli proverebbe ad anticipare la concorrenza acquistandolo già nel mercato di gennaio. Zaccagni però non arriverebbe subito in azzurro: i partenopei lo lascerebbero fino al termine della stagione a disposizione di Juric, un po’ come fatto con il difensore kosovaro, ma anche con Petagna, nello scorso campionato.

Calciomercato Napoli, Zaccagni l’uomo per Gattuso

In questa stagione Mattia Zaccagni ha confermato il salto di qualità. Le sue prestazioni sono sempre state al di sopra della sufficienza e i numeri lo dimostrano: due gol e quattro assist in dieci presenze in campionato per il 25enne ex Cittadella. Per lui si stanno muovendo le big.