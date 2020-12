Davinson Sanchez non vive un momento semplice al Tottenham. José Mourinho, dopo averlo schierato come titolare quattro volte nelle prime cinque giornate di Premier League, lo ha tenuto costantemente da parte in campionato.

Europa League, nella quale non è sceso in campo solo una volta, contro il Ludogorets lo scorso 5 novembre. La situazione, ovviamente, non fa felice il colombiano, che a 24 anni ha voglia di dimostrare il suo valore e, secondo quanto raccolto da Il difensore, costato oltre 40 milioni di euro tre anni fa, ha avuto spazio soltanto in, nella quale non è sceso in campo solo una volta, contro illo scorso 5 novembre. La situazione, ovviamente, non fa felice il colombiano, che a 24 anni ha voglia di dimostrare il suo valore e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , vedrebbe di buon occhio un trasferimento già nel mercato di gennaio.

Nei giorni scorsi, il suo nome è stato accostato anche al Milan, in cerca di un difensore nella sessione invernale. Per ora non ci sono stati contatti diretti, ma l’ipotesi di un’avventura in Italia affascina il ragazzo, che è pronto ad ascoltare offerte.