Oggi alle ore 18 a Zurigo si terranno i sorteggi delle qualificazioni europee ai Mondiali del 2022 in Qatar. Le 55 Nazionali partecipanti saranno suddivise in 10 gironi, una metà da cinque squadre e l’altra da sei. Avendo conquistato l’accesso alla final four di Nations League, l’Italia sarà inserita in uno dei gruppi da cinque. Gli Azzurri di Mancini saranno teste di serie, quindi eviteranno tutte le formazioni più forti. A qualificarsi direttamente saranno le prime di ogni girone, mentre le seconde (insieme a due Nazionali ripescate dalla Nations League) faranno due turni di spareggi per gli ultimi tre posti rimasti. Sono previste alcune restrizioni legate a questioni politiche (esempio no Russia e Ucraina insieme) e di lunghezza dei viaggi.

Mondiali Qatar 2022, fasce e simulazione sorteggio: Italia fortunata

Le urne saranno così composte:

TESTE DI SERIE: Francia, Germania, Belgio, Olanda, Spagna, ITALIA, Croazia, Danimarca, Portogallo, Inghilterra.

FASCIA 2: Svizzera, Galles, Polonia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania, Svezia.

FASCIA 3: Russia, Irlanda, Irlanda del Nord, Ungheria, Norvegia, Islanda, Scozia, Repubblica Ceca, Grecia, Finlandia.

FASCIA 4: Bosnia, Macedonia, Slovenia, Montenegro, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia, Lussemburgo.

FASCIA 5: Armenia, Cipro, Far Oer, Azerbaijan, Estonia, Kosovo, Kazakistan, Lituania, Lettonia, Andorra.

FASCIA 6: San Marino, Gilbilterra, Liechtenstein, Moldavia, Malta.

Dalla simulazione effettuata da Calciomercato.it, è uscito un girone abbastanza abbordabile e suggestivo per l’Italia. Gli Azzurri sarebbero nel girone B con la Svezia che ci eliminò nei playoff per Russia 2018, l’Ungheria allenata dall’italianissimo Rossi per il quale sarebbe un derby, il modesto Lussemburgo e il Kosovo mai affrontato ancora in gare ufficiali.