Arturo Vidal acciaccato dopo il match tra Inter e Bologna. Solo terapie nell’allenamento di oggi: in forte dubbio la sua presenza mercoledì in Champions League con lo Shakhtar

Non arrivano buone notizie per Antonio Conte e l’Inter in vista del decisivo match di mercoledì in Champions League a San Siro contro lo Shakhtar. I nerazzurri si giocano in una notte la qualificazione agli ottavi e potrebbero farlo senza Arturo Vidal, uscito malconcio dall’ultima gara di campionato vinta contro il Bologna.

Inter, tegola Conte: Vidal rischia di saltare lo Shakhtar

Il cileno ex Juventus accusa un fastidio muscolare alla coscia sinistra e oggi non si è allenato insieme al resto del gruppo agli ordini di Conte. Solo terapie per Vidal che è stato visitato dallo staff medico nerazzurro ad Appiano Gentile. Il 33enne giocatore insieme ai medici farà un’ulteriore valutazione domani sulle sue condizioni, prima eventualmente di sottoporsi a degli accertamenti strumentali. Molto complicato un recupero di Vidal per lo Shakhtar, con Conte che potrebbe fare così a meno del guerriero cileno in mediana nella partita (almeno fino questo punto) più importante della stagione.

