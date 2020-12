Pareggio all’ultimo respiro per la Fiorentina di Prandelli. Il commento dell’allenatore viola nel post partita

La Fiorentina raggiunge il Genoa al 98′ e trova il primo punto della nuova gestione Prandelli. Questo il commento dell’allenatore viola nel post partita ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Probabilmente il vento è cambiato. Nel secondo tempo siamo stati efficaci e ordinati. Abbiamo sprecato tanto, ma la squadra mi è piaciuta. Sono qui da due settimane, non possiamo fare miracoli. Nel primo tempo eravamo lenti a impostare, ma siamo stati equilibrati e non abbiamo avuto nessuna preoccupazione”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Come una vittoria: “Prendiamo questo punto che, per il morale e per come è arrivato, vale una vittoria”. Infine, su, Ribery: “Sta lavorando bene, ma sui tempi e sui tagli deve lavorare meglio. Viene sempre raddoppiato e noi dobbiamo aiutarlo a creare spazi”.