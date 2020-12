Il sorteggio a Zurigo per le Qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar. Il gruppo e le avversarie dell’Italia di Mancini

E’ il giorno del sorteggio a Zurigo per conoscere i gruppi europei delle Qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar nel 2022. L’Italia di Roberto Mancini è inserita in prima fascia e gli Azzurri verranno inseriti in un gruppo da cinque squadre visto che disputeranno il prossimo ottobre la Final Four di Nations League. Protagonista dell’urna elvetica anche il nostro Daniele De Rossi. La nazionale italiana è stata inserita nel Gruppo C con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

IL QUADRO COMPLETO DEL SORTEGGIO

Gruppo A

Portogallo

Serbia

Irlanda

Lussemburgo

Azerbaigian

Gruppo B

Spagna

Svezia

Grecia

Georgia

Kosovo

Gruppo C

Italia

Svizzera

Irlanda del Nord

Bulgaria

Lituania

Gruppo D

Francia

Ucraina

Finlandia

Bosnia

Kazakistan

Gruppo E

Belgio

Galles

Repubblica Ceca

Bielorussia

Estonia

Gruppo F

Danimarca

Austria

Scozia

Israele

Isole Far Oer

Moldavia

Gruppo G

Olanda

Turchia

Norvegia

Montenegro

Lettonia

Gibilterra

Gruppo H

Croazia

Slovacchia

Russia

Slovenia

Cipro

Malta

Gruppo I

Inghilterra

Polonia

Ungheria

Albania

Andorra

San Marino

Gruppo J

Germania

Romania

Islanda

Macedonia del Nord

Armenia

Liechtenstein

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sorteggi qualificazioni Mondiali 2022 | Italia, rivincita e derby