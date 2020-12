Le ultime di calciomercato sul futuro di Messi, accostato in Italia anche all’Inter, dove sfiderebbe Ronaldo per lo scudetto

Messi e Cristiano Ronaldo hanno giovato molto dal duello decennale. Tra gol e colpi di classe, entrambi sono migliorati molto rispettivamente al Barcellona e al Real Madrid, dove hanno dato vita a scontri storici. Con l’addio del portoghese, approdato alla Juventus, l’argentino non sembra più lo stesso, tra prestazioni altalenanti e polemiche con la società. Così, si intensificano le voci di mercato sul suo futuro, favorite anche dal mancato rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dalla Spagna: bomba Messi, addio a gennaio

Calciomercato Serie A, tornano le indiscrezioni su Messi

A 33 anni suonati, riporta il ‘Corriere dello Sport’, Messi potrebbe essere anche sazio, o forse nauseato, per la deriva che ha preso il Barcellona. Per lui restano vive le sirene dai club di Manchester e PSG, ma il quotidiano aggiunge: “Ci sono buone ragioni per pensare che, più che tornare a condividere uno spogliatoio con Neymar, Messi in questo momento abbia bisogno di tornare a contendere, in qualsiasi contesto, uno scudetto a Ronaldo”. Nel recente passato il campione è stato accostato anche all’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, rinnovo Cristiano Ronaldo | Le condizioni del portoghese!