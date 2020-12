Il commento del nostro inviato Francesco Iucca all’esterno dello stadio Olimpico dopo il pareggio della Roma col Sassuolo

🔴 CMIT - Roma-Sassuolo 0-0: pareggio prezioso, furia giallorossa con Maresca

La Roma non è andata oltre il pareggio per 0-0 contro il Sassuolo all’Olimpico. I giallorossi sono rimasti in dieci per l’espulsione di Pedro poco prima della fine del primo tempo. Ha fatto discutere l’arbitraggio di Maresca, che dopo i primi 45′ ha mostrato il cartellino rosso anche a Paulo Fonseca. Il commento del nostro inviato Francesco Iucca all’esterno dello stadio Olimpico.

