L’ex giornalista ‘Mediaset‘, Sandro Piccinini ha iniziato in questa stagione una nuova avventura a ‘Sky‘ partecipando al ‘Club’ di Fabio Caressa. Di questo e molto altro ha parlato il noto telecronista ai microfoni di ‘TvBlog’: “C’era curiosità da parte mia sul come mi sarei trovato. Ma c’erano garanzie di partenza: il direttore di Sky Sport Federico Ferri mi aveva garantito massima libertà. Dopo un paio di mesi il bilancio è positivo, comincio a divertirmi. All’inizio c’era un minimo di rigidità, in un ambiente nuovo sono abituato ad entrare in punta di piedi. Adesso c’è complicità, anche in onda. Non sono andato a Sky a fare telecronache o programmi. Faccio l’ospite del programma di Caressa. Non ho rubato il lavoro ad altri. Il patto col direttore Ferri è chiaro: su Sky non farò telecronache, non farò programmi. Né ora, né più avanti. Un patto chiaro e consensuale”.

Piccinini ha proseguito sulla questione telecronache: “Al 99% è così. Non mi ci vedo telecronista in Rai, a Mediaset o a Sky. Per motivi diversi. In Rai non prendono esterni, Mediaset è una bella favola che si è chiusa, con Sky il patto è chiaro. Poi, può succedere qualcosa di strano, per carità, ma la situazione al momento è questa. Da 30 anni faccio il freelance con contratti annuali. Ho sempre parlato dell’anno successivo il giorno dopo l’ultima giornata di campionato. Qualunque proposta dovesse arrivare, adesso è troppo presto. Poi, se la Rai si privatizza e assume esterni e mi chiama per i Mondiali, non posso non prenderlo in considerazione… (ride, ndr)”.

Infine una battuta su di lui come volto delle telecronache su ‘Amazon‘: “Se conosci Jeff Bezos, me lo presenti (ride, Ndr)”.

