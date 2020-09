TV, Sandro Piccinini a Sky: sarà opinionista del ‘Club’ di Fabio Caressa

New entry affascinante per la famiglia di Sky che accoglie al ‘Club’ capitanato da Fabio Caressa anche l’esperto Sandro Piccinini

Nuovo acquisto nella squadra di ‘Sky Sport‘ in vista della stagione ormai alle porte. Si tratta di Sandro Piccinini, ormai fermo ai box dal 2018 dopo la lunga esperienza sulle reti ‘Mediaset’ culminata con l’esperienza dei Mondiali vinti poi dalla Francia. Il noto giornalista e commentatore sarà da quest’anno ospite fisso di “Sky Calcio Club” programma condotto da Fabio Caressa che la domenica sera va a concludere la giornata di Serie A. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Piccinini ha anche detto la sua sull’ingresso a ‘Sky’: “Per me è una grande emozione entrare in questa nuova squadra, dove ritrovo tanti amici. Sky in passato per me è sempre stata una stimolante concorrenza. Aggiungo che mi fa piacere ripartire da Fabio perchè il mio ruolo di opinionista e commentatore l’ho iniziato a Teleroma 56, insieme a Michele Plastino. Proprio la stessa emittente dove ha iniziato Fabio: un intreccio pazzesco che per me significa tanto. Un’emozione in più”.

