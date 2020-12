Il lunch match di Serie A fra Verona e Cagliari termina 1-1: al vantaggio di Zaccagni risponde il pareggio di Marin

È una partita frizzante quella fra Verona e Cagliari nel lunch match di Serie A: le due compagini si sono affrontate con grande intensità per larghi tratti della partita. A passare in vantaggio sono stati gli ‘Scaligeri’ dopo appena 8′, con Di Carmine che ha ribadito in rete dopo aver colpito il palo. Il gol, però, è stato annullato per il fuorigioco dell’attaccante di Juric. Tutto regolare, invece, al 25′ quando Mattia Zaccagni ha trovato il secondo gol consecutivo in campionato, portando in vantaggio i padroni di casa. Il centrocampista romagnolo non smette di brillare e ‘cattura’ l’interesse di diversi club. Nella ripresa sono i sardi a mettere maggiore pressione nei confronti della difesa avversaria e dopo appena 4′ è arrivato il pareggio di Razvan Marin. Scorribanda meravigliosa del centrocampista di Di Francesco, che controlla in mezzo a quattro avversari, si inserisce in area e poi batte Silvestri. È proprio il portiere del Verona, poi, a tenere il punteggio sull’1-1 con diversi interventi strepitosi.

TABELLINO E CLASSIFICA

Verona-Cagliari 1-1: 21′ Zaccagni (V), 49′ Marin (C)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 23 punti; Inter* 21; Juventus* 20; Sassuolo 18; Napoli**, Roma e Lazio* 17; Verona* 16; Atalanta 14; Bologna* e Cagliari* 12; Sampdoria 11; Udinese, Benevento e Spezia* 10; Parma 9; Fiorentina 8; Torino* 6; Genoa 5; Crotone 2

*una partita in più

*un punto di penalizzazione