Calciomercato Monza, domani la firma di Balotelli: i dettagli dell’affare e le dichiarazioni di Galliani sul colpo in entrata

E’ un Monza grandi firme, deciso a puntare alla promozione in Serie A. Dopo Boateng, in arrivo anche Mario Balotelli. L’accordo per l’attaccante, svincolato, è stato raggiunto e domani Super Mario svolgerà le visite mediche per firmare il contratto e unirsi alla sua nuova squadra. La ‘Gazzetta dello Sport’ fornisce i dettagli dell’accordo: contratto semestrale a 400mila euro, a cui andranno aggiunti bonus legati alle presenze e in caso di promozione in Serie A. Del nuovo acquisto, sempre alla ‘rosea’, ha parlato l’ad Adriano Galliani: “Sapevamo che la trattativa sarebbe andata in porto, merito di Raiola che ha rinunciato a ogni commissione. Hanno accettato che fossi io a fare le cifre. La scelta di Mario è stata condivisa sia dal tecnico Brocchi che dal ds Antonelli. Ma ora non dobbiamo mettere pressione a Mario”.

