Il Milan ha bisogno di un rinforzo in difesa e a gennaio guarda anche in Premier League: in lista un difensore da 45 milioni

Un difensore per Pioli: a gennaio è questa la priorità del Milan che in questi mesi è riuscita ad andare avanti nonostante gli infortuni, in tempi diversi, di Romagnoli e Kjaer. Dietro di loro c’è il solo Gabbia (Musacchio non rientra nei piani dell’allenatore) ed allora alla riapertura è necessario rinfoltire il reparto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il nome buono potrebbe arrivare dalla Premier League: qui, nel Tottenham capolista, Davinson Sanchez sta trovando poco spazio e medita l’addio. Una soluzione gradita anche da Mourinho, soprattutto se dovesse portare soldi da riutilizzare per calciatori più funzionali al suo calcio (non è un segreto che piace Skriniar dell’Inter).

Calciomercato Milan, occhi su Davinson Sanchez: via libera Mourinho

Il ‘Sun’ rilancia l’interesse del Milan per il 24enne difensore colombiano, pagato dagli Spurs circa 45 milioni di euro. Proprio questa cifra potrebbe rappresentare un problema per la trattativa visto che il club inglese non vorrebbe rimetterci. Ipotesi in piedi comunque in attesa degli sviluppi nelle prossime settimane.