Si libera la panchina del top club, che potrebbe essere occupata da Massimiliano Allegri a partire dalla prossima stagione

Massimiliano Allegri è stato esonerato dalla Juventus nell’estate 2019 per far posto a Maurizio Sarri. Da allora, l’allenatore è rimasto senza squadra in attesa che si presenti un’occasione per rilanciarsi su qualche panchina importante. Il suo periodo sabbatico potrebbe terminare presto, visto che dalla Spagna riferiscono che un top club sia in procinto di cambiare allenatore.

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, infatti, il matrimonio tra Solskjaer e il Manchester United finirà al termine di questa stagione. I Red Devils punterebbero su Thomas Tuchel, allenatore con la giusta esperienza per gestire i grandi giocatori. Si farebbe dunque più forte la candidatura di Allegri per il PSG, con Leonardo alla ricerca di un nuovo allenatore per l’assalto alla Champions League per la stagione 2021/22.

