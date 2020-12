Calciomercato Napoli, De Laurentiis annuncia: “Il rinnovo si fa”

Il Napoli si prepara a un importante rinnovo di contratto. De Laurentiis ha annunciato l’accordo ormai imminente. Di seguito i dettagli

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, era presente all’inaugurazione della fermata della Cumana Mostra-Maradona. Il Presidente del Napoli ha parlato anche di un tema decisamente caldo in casa partenopea: il rinnovo di Gennaro Gattuso. Dopo diverse settimane di rumors e trattative il tecnico ex Milan sembra veramente vicino al prolungamento con il club partenopeo.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO e FOTO CM.IT – Napoli, inaugurata la fermata ‘Mostra-Maradona’

Calciomercato Napoli, De Laurentiis parla del rinnovo di Gattuso

Il Presidente del Napoli, parlando ai cronisti presenti, si mostra molto tranquillo sulle trattative per il rinnovo di Gattuso. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da ‘Il Mattino’: “Per il rinnovo di Gattuso non ci sono problemi. Ne abbiamo parlato a pranzo a Castel Volturno“. Importante notizia per il club partenopeo che proseguirà dunque il suo progetto con il tecnico che ha ottenuto ottimi risultati da quando ha preso in mano la squadra nella scorsa stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus-Napoli, UFFICIALE: arriva il nuovo ricorso azzurro