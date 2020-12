Genoa, Maran si gioca la panchina | Bivio decisivo: corsa a due

Il futuro della panchina del Genoa è sempre più in bilico. Rolando Maran traballa alla guida dei rossoblù: ecco le ultime novità a riguardo

L’inizio di stagione del Genoa è stato decisamente al di sotto delle aspettative. La squadra di Rolando Maran non riesce a decollare in campionato, anzi i risultati sono negativi e non possono soddisfare la società. La squadra si trova attualmente al penultimo posto in classifica e con soli 5 punti e avendo alle spalle solo il Crotone ultimo. La partita contro la Fiorentina, dopo diverse sconfitte consecutive, è già un banco di prova essenziale.

Calciomercato Genoa, Maran traballa: corsa a due per la sostituzione

In tal senso, il Genoa segue con grande attenzione la prossima sfida contro la Viola. In caso di sconfitta, potrebbe arrivare l’esonero dell’attuale allenatore. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, emergono già i nomi dei principali sostituti. Davide Nicola e Davide Ballardini restano gli indiziati a rilevarne l’eredità. Tutto passa, però, dalla sfida contro la Fiorentina di lunedì: vedremo quali saranno gli aggiornamenti su questa vicenda.

