Maran a rischio esonero in casa Genoa, i possibili sostituti disponibili sul mercato

Penultimo posto in classifica, cinque punti in nove partite, tre sconfitte consecutive in campionato. Il Genoa vive un momento molto difficile e Maran è già a rischio esonero. I suoi giorni sulla panchina rossobu sembrano già contati e le indiscrezioni sui possibili sostituti avanzano. In lizza, riporta ‘Tuttsport’, ci sarebbero principalmente Ballardini, Semplici e Stramaccioni. Meno probabile l’ipotesi Nicola, che non convince nonostante sia ancora sotto contratto. Tuttavia, il bilancio del club sarebbe in affanno e aggiungere un altro stipendio costa: il tecnico avrà così a disposizione anche la partita con la Fiorentina per cambiare rotta. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Genoa, Maran: “Confronto con la dirigenza, meglio sia avvenuto subito”

Genoa, Maran a colloquio con Preziosi a ‘Marassi’: le ultime