Covid, Bassetti attacca: “La burocrazia frena il vaccino!”

Matteo Bassetti ha fatto il punto sulla lotta al covid in Italia, criticando le ultime misure del Governo e la gestione dei vaccini

Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di iNews24.it sul momento che viviamo in Italia nella lotta alla diffusione del covid-19.

A suo avviso, siamo finalmente giunti al picco della seconda ondata, “ma servirà ancora tempo per vedere una discesa nei decessi e nelle ospedalizzazioni”. Bassetti ha criticato le misure scelte dal Governo per le feste natalizie: “Siamo tornati a marzo, con un provvedimento unico per tutti. Assurdo perchè in alcuni scenari potrebbero servire misure ulteriori e per altri, queste, saranno eccessive”.

Attacchi anche per la gestione dei vaccini: “Dovremmo correre, e invece stiamo camminando: USA e Gran Bretagna lo hanno approvato, l’Europa è lenta. Di questo passo, la distribuzione e somministrazione da gennaio sarà un miraggio. La nostra burocrazia è schifosamente lenta”.

