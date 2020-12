Calciomercato Sampdoria, niente accordo per Ranieri

La Sampdoria e Claudio Ranieri non hanno ancora trovato l’intesa per il rinnovo di contratto: allenatore in scadenza

Sampdoria e Claudio Ranieri ancora lontano. Arrivato nella scorsa stagione per risollevare le sorti del club blucerchiato, invischiato nella lotta per non retrocedere, il tecnico di Testaccio ha il contratto in scadenza a giugno. La società vorrebbe continuare con lui ma la trattativa per prolungare l’accordo non si sblocca, come riferisce ‘Il Secolo XIX’. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

In particolare il problema sarebbe rappresentato dalla distanza economica tra le parti: Ferrero vorrebbe spalmare su più anni l’ingaggio da 1,8 milioni di euro del tecnico che, al contrario, si oppone a tale soluzione. Le parti comunque continuano a trattare alla ricerca di una soluzione che possa accontentare tutti.