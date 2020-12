Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, torna sotto accusa per alcune sue recenti dichiarazioni sul mercato

Paolo Maldini nel mirino: il direttore tecnico del Milan subisce un nuovo attacco proveniente dal Marsiglia. Il nodo del contendere sono ancora una volta le sue parole su Florian Thauvin, esterno offensivo in scadenza di contratto con il Marsiglia, e accostato al Milan. Ed è proprio il CFO del club transalpino Pablo Longoria che torna sulle dichiarazioni di Maldini e le critica apertamente: “Queste parole hanno complicato un po’ la situazione: le abbiamo trovate irrispettose”. Il dirigente dei transalpini ha anche spiegato che la società sta lavorando per il rinnovo: “Abbiamo parlato con il suo agente ma non è facile”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Milan, il Marsiglia contro Maldini per Thauvin

Non è la prima volta che da Marsiglia arriva una critica a Maldini per la trattativa Thauvin. Nelle scorse settimane il dirigente del Milan ha parlato anche dell’esterno transalpino, non nascondendo l’interesse dei rossoneri: “E’ sicuramente un profilo che va seguito. A giugno andrà a fine contratto – le parole di Maldini che hanno acceso la polemica – e dal punto di vista economico è interessante. Tecnicamente è un giocatore di alto livello ma per l’età non è il prototipo del calciatore che abbiamo preso negli ultimi anni”.

