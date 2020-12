Uefa, nuovo ranking per club: la Juventus sale al terzo posto

Dopo cinque giornate della fase a gironi di Champions, il Bayern Monaco resta in testa del ranking Uefa: la Juventus sale al terzo posto

Al termine della quinta giornata della fase a gironi della Champions League, la Juventus sale sul podio del ranking Uefa per club. Il Bayern Monaco (120,000 punti) continua a dominare la classifica generale per club davanti al Barcellona (116,000). I bianconeri però hanno superato il Real Madrid e salgono quindi al terzo posto della graduatoria, proprio davanti agli spagnoli. Chiude la top-5 l’Atletico Madrid, che, così come i “cugini”, non è ancora certo della qualificazione dopo il pareggio dell’ultimo turno proprio contro il Bayern.

Tra le altre italiane, nessuna si trova all’interno della top-10. Le migliori, dopo la Juventus, sono Roma e Napoli, posizionate rispettivamente al 18esimo e 20esimo posto. L’Inter è 25esima, mentre l’Atalanta mantiene 30esimo posto. La Lazio è 37esima. Il Milan, ultima italiana tra le squadre impegnate in Europa quest’anno in 59esima posizione.

