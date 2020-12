SONDAGGIO CM.IT | Juventus, ecco il centrocampista ideale per Pirlo

Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai follower di ‘Calciomercato.it’ quale sarebbe il rinforzo ideale per il centrocampo della Juventus

Fra le squadre italiane, la Juventus è una di quelle ad essere partita peggio: il ruolino di marcia della compagine di Andrea Pirlo, al momento, è al di sotto delle aspettative. Il reparto che sembra soffrire le maggiori difficoltà, poi, sembra essere il centrocampo. Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai follower del profilo ‘Twitter’ di ‘Calciomercato.it‘ quale sarebbe il rinforzo ideale per i bianconeri. Al primo posto delle preferenze, con il 37,6% dei voti, c’è Manuel Locatelli: dopo aver brillato in Nazionale, potrebbe essere il colpo ideale per Pirlo. Al secondo posto, poi, si sono classificati a pari merito Camavinga e Jorginho con il 22,2% dei voti.

Infine, ultimo posto per Bennacer: l’algerino del Milan, in ogni caso, ha raccolto il 17,9% delle preferenze. I quattro nomi presentati dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ potrebbero fare tutti al caso della Juventus, come confermato dai voti ricevuti.