Real Madrid, esonero Zidane | Fiducia a tempo: ecco la data decisiva!

Sono giorni decisivi per la panchina del Real Madrid: Zinedine Zidane si gioca il proprio futuro. Le ultime

Tre sconfitte, un pareggio ed una sola vittoria nelle ultime cinque partite. È il pessimo ruolino di marcia del Real Madrid di Zinedine Zidane, che sta perdendo sempre più terreno in Liga e si giocherà all’ultima giornata il passaggio del turno in Champions League. Le ultime due sconfitte in particolare, quelle contro Alaves e Shakhtar Donetsk, hanno complicato ulteriormente la situazione dell’allenatore francese.

Calciomercato Real Madrid, si decide il futuro di Zidane: le ultime

‘El Pais’ ancora non esclude l’ipotesi dimissioni da parte del tecnico, ma come anticipato da Calciomercato.it, il Real Madrid non prenderà alcuna decisione prima della fine della fase a gironi di Champions. Con ogni probabilità, dunque, il futuro di Zidane si deciderà mercoledì prossimo dopo la sfida al Borussia Monchengladbach. In caso di eliminazione e conseguente ‘retrocessione’ in Europa League, il destino dell’ex fantasista della Juventus sembra già segnato. Sono quindi giorni decisivi per la panchina dei ‘Blancos’. Staremo a vedere.

