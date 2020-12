Massimo Coda sta trascinando il Lecce a suon di gol e assist. Le dichiarazioni dell’agente, Giuseppe Galli

Il Lecce di Eugenio Corini punta al ritorno immediato in Serie A nel segno di Massimo Coda. L’ex Benevento sta trascinando il club pugliese con ben 7 gol e 4 assist già all’attivo in 9 presenze, ma nell’ultima sessione di calciomercato ha avuto offerte anche dalla Serie A. A rivelarlo è l’agente del calciatore, Giuseppe Galli, in esclusiva a ‘SerieBnews.com‘. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, annuncio dell’agente sul futuro di Giaccherini

CMIT TV | Juventus, parla Caliendo: “Pirlo rischia di essere come Ferrara”