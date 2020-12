FIGC, Gravina e la riforma dei campionati | Ecco quando arriverà

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato in merito alla riforma dei campionati e al rapporto con Mancini

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘, in cui è intervenuto per parlare della riforma dei campionati, ma non solo. Gravina si è soffermato anche sulle difficoltà di questi mesi: “Quando ho visto che la Francia ha fermato il campionato ho avuto paura per il mio progetto e l’entusiasmo dei tifosi. E’ crollata una prospettiva, temevo di non finire il campionato e intaccare il futuro del calcio italiano è stato il momento più brutto della mia vita“.

FIGC, Gravina sulla riforma dei campionati

Prosegue Gravina, che ha parlato anche della riforma dei campionati: “La Serie A è molto avvincente, come tutti i campionati professionistici in cui ci sono tante sorprese. La prossima sarà una rivoluzione dettata dalla riforma dei campionati, i tempi ce lo impongono per avere più sostenibilità. Arriverà a breve“. Chiusura sul rapporto con Mancini: “C‘è grande sintonia con lui, ha un contratto fino al 2022 che rivedremo con calma. Per gli Europei siamo pronti. Abbiamo già raggiunto la vittoria della scalata nel Ranking FIFA, se pensiamo da dove siamo partiti…“.

Nico Bastone