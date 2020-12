Calciomercato Juventus, nuova punta a gennaio: rebus cessioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri alla ricerca di una nuova punta: per un altro attaccante a gennaio servono cessioni

Juventus che fa i conti con un reparto offensivo piuttosto risicato. Solo tre attaccanti ‘puri’ nella rosa di Pirlo, a gennaio potrebbe esserci la necessità di affiancare una quarta punta a Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata. ‘Tuttosport’ fa il punto della situazione in casa bianconera, possono tornare caldi i nomi di Giroud e Milik. Ma serviranno delle cessioni, innanzitutto per tagliare il monte ingaggi. La rescissione di Khedira, economicamente, servirebbe allo scopo. Ma da sola non basterebbe, almeno per la Champions League: il tedesco era già fuori dalla lista, per acquistare un nuovo attaccante e schierarlo anche in Europa servirebbe almeno un’altra cessione. Il nome in auge in tal senso sarebbe quello di Bernardeschi, ma non sarà facile convincere l’esterno a partire.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, scambio a passo di tango | Icardi torna in Serie A!

Calciomercato Juventus, attesa per Calhanoglu: la chiave