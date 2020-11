Calciomercato Juventus, Zidane lo ‘scarica’ | Il Real Madrid fissa il prezzo

Zinedine Zidane ha deciso di ‘scaricare’ un suo calciatore e la Juventus potrebbe presto approfittarne per piazzare il colpo

La Juventus è sempre molto attenta a come si sviluppano le situazioni dei top player in giro per l’Europa. L’obiettivo della dirigenza bianconera è quello di alzare il livello qualitativo della rosa di Andrea Pirlo, soprattutto dopo le prestazioni non all’altezza in quest’inizio di stagione. Uno di questi calciatori gioca nel Real Madrid e sarebbero sorte delle novità.

Calciomercato Juventus, Zidane scarica Isco

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Zinedine Zidane non ha intenzione di continuare a dare fiducia ad Alarcón Isco. Il trequartista spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2022 e Zidane avrebbe già sentito Florentino Perez, informandolo di non volerlo più in rosa. Ecco perché il Real Madrid si è attivato per la sua cessione. Isco costerebbe meno di 20 milioni di euro e su di lui ci sono Manchester City e soprattutto Juventus. Il tecnico francese preferisce avere una rosa più corta, ma con calciatori coinvolti emotivamente. A differenza di ciò che sta facendo l’ex Malaga in quest’inizio di stagione. Insomma, l’avventura di Isco al Real Madrid è vicina alla conclusione e la Juventus potrebbe approfittarne.

