Pagelle e tabellino di Benevento-Juventus, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Non basta Morata a salvare il pomeriggio, prestazione super di Letizia.

Il Benevento conquista un punto importante per la sua classifica. Frenata dei bianconeri dopo le ultime due vittorie, tra campionato e champions. La partita si chiude con i due gol segnati nel primo tempo, Morata per la Juventus e Letizia in rete per i padroni di casa. La squadra di Pirlo appare, bloccata, senza logica e gioco è la brutta copia della partita vista contro il Cagliari. Inzaghi carica i suoi per tutta la durata del match e non soffre la qualità degli avversari. Cartellini rossi volati nei minuti finali di un pomeriggio nervoso, Morata salterà il derby. Anche oggi Dybala spreca l’occasione di brillare, grande prestazione di Barba e Letizia.

BENEVENTO

Montipò 6 – Sempre attendo e concentrato. Due volte si fa trovare pronto su Dybala, reattivo anche sul tiro di Ramsey. Sul gol di Morata non ha colpe.

Letizia 6,5 – Appare sottotono lasciando campo e possibilità di gioco a Fabrotta, nei minuti finali del primo tempo trova il pareggio. Secondo tempo di grande qualità e intensità. è in tutte le zone del campo.

Caldirola 5,5 – Una mezzora non entusiasmante. Lezioso. Dal 33’ Maggio 5,5 – non determinante. Prende anche un giallo e viene sostituito. Dal 59’ Insigne 5 – quasi un fantasma in mezzo al campo.

Glik 6,5 – Esperienza al servizio della squadra. Buon impegno in fase di difesa su Morata.

Barba 6,5 – Prestazione di livello. Sempre puntuale negli anticipi e attento nelle diagonali.

Schiattarella 5,5 – Poco convincente, partita a due facce. Non riesce ad essere determinante ma quasi sfiora il gol del pareggio nei minuti finale del primo tempo, negato solo da un grande intervento del portiere avversario

Hetemaj 6 – Il più attivo nelle ripartenze. Crea assist per i compagni, ha le redini del reparto.

Ionita 5,5 – In netto ritardo su Morata nell’azione del gol dello spagnolo. Soffre in mezzo al campo. Dal 71’ Tello 5,5 – Qualche minuto di passerella e poco altro.

Improta 6 – Si muove con ordine tra le linee. Si rende pericoloso nell’area bianconera, tanta corsa e spinta sull’out di destra.

Caprari 5,5 – Molti errori in fase di impostazione. Poca lucidità. Cresce con il passare dei minuti ma senza dare una svolta alla sua partita. Dal 72’ Tuia 6 – concreto in fase di copertura. Va a chiudere su Morata in aiuto dei compagni.

Lapadula 6 – Giocatore importante per Inzaghi. Aiuta i compagni in fase di non possesso, viene in contro per far ripartire la squadra. Dal 72’ Sau sv

All. Inzaghi 5,5 – La squadra non subisce le qualità dei bianconero. Soffre e con ordine propone il suo gioco. Con pazienza conquista un punto fondamentale per la classifica.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Qualche brivido quando riparte da dietro. Si fa trovare pronto sul tiro di Schiattarella. Senza colpe sul bel gol di Letizia.

Cuadrado 5– Troppa superficialità nei passaggi, lento in copertura. Non la solita certezza di cui ha bisogno Pirlo.

De Ligt 6 – Guida il reparto con la solita sicurezza. Con il compagno fa buona guardia su Lapadula.

Danilo 6 – Pomeriggio in tranquillità. Sempre vicino a de Ligt e attento a chiudere gli spazi.

Fabrotta 5,5 – Ha più spazio rispetto a Cuadrado ma non sempre riesce ad affondare. Manca di precisione e pecca di ingenuità.

Chiesa 6 – Con un cambio di gioco davvero millimetrico serve e manda in rete Morata. Minuti di apprensione per una botta ricevuta, si riprende. Dal 69’ Bernardeschi 6 – quando salta l’uomo è sicuramente più decisivo.

Arthur 5 – Rovina la sua prestazione con una grave leggerezze nei minuti finali del primo tempo. Prima sul calcio d’angolo che quasi porta al gol Schiattarella poi sulla rete di Letizia. Appoggia all’avversario invece di respingerla di potenza. Dal 62’ Bentancur 5,5 – non dà quella sicurezza al reparto richiesta da Pirlo.

Rabiot 6 – Mancano le sue accelerazioni. Oggi più decisivo in fase di copertura e di interdizione.

Ramsey 5,5– Regge un tempo ma ancora fuori forma per poter rimanere in campo per novanta minuti. Nel complesso non sufficiente. Dal 62’ Kulusevski 5 – non incide, poco concentrato.

Dybala 5,5 – In crescita rispetto alle ultime uscite. La vera “Joya” ancora non si vede ma da cenni di miglioramento. Più volte ha la possibilità di andare al raddoppio ma non ci riesce.

Morata 6,5 – Sempre al posto giusto nel momento giusto, Chiesa lo serve e anche oggi va in rete. Protesta per un rigore non concesso dall’arbitro, rosso a partita conclusa. Salterà il derby

All. Pirlo 5 – Squadra spenta. Sembrano mancare energie e voglia. Lascia Ronaldo a casa sbagliando. I cambi non hanno risposto alle sue richieste.

Arbitro Pasqua 5,5 – Partita difficile. Rigori reclamati da entrambe le parti. Tante proteste della panchina bianconera sul finire dei minuti di recupero per un fallo su Morata.

TABELLINO

BENEVENTO-JUVENTUS:1-1

BENEVENTO(4-3-2-1):Montipò; Letizia, Caldirola (33’ Maggio), Glik, Barba; Schiattarella, Hetemaj, Ionita( 72’Tello); Improta, Caprari( 72’ Tuia); Lapadula( 72’ Sau). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Tuia, Basit, Masella, Di Serio, Moncini. All. Inzaghi.

JUVENTUS(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Fabrotta; Chiesa ( 69’ Bernardeschi), Arthur( 62’ Bentancur), Rabiot, Ramsey( 63’ Kulusevski); Dybala, Morata. A disp.: Pisoglio, Garofani, Alex Sandro, Bonucci, Dragusin, McKennie, Portanova. All. Pirlo.

Marcatori: 21’ Morata (J), 48’ Letizia (B)

Arbitro: Pasqua sez. di Tivoli

Ammoniti: 60’ Maggio (B), 80’ Cuadrado (J), 82’ Schiattarella (B), 86’ Barba (B), 95’ Improta (B)

Espulsi: 97’ Morata