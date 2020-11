Apre la nona giornata del campionato di Serie A la sfida tra il lanciatissimo Sassuolo di De Zerbi e l’Inter di Conte

Dopo la pesante sconfitta interna contro il Real Madrid in Champions League, l’Inter torna in campo per un impegno per niente semplice contro il lanciatissimo Sassuolo per la nona giornata del campionato di Serie A. I neroverdi di Roberto De Zerbi veleggiano al secondo posto in classifica, a due punti di distanza dalla capolista Milan, e sono reduci dalla vittoria sul campo del Verona; i nerazzurri di Antonio Conte, nell’ultimo turno, hanno battuto il Torino in rimonta al ‘Meazza’. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-INTER

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Barella, Perisic; Vidal; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Milan 20 punti; Sassuolo 18; Roma 17; Juventus 16; Inter 15; Napoli*, Atalanta e Lazio 14; Verona 12; Sampdoria e Cagliari 10; Bologna, Spezia e Benevento 9; Fiorentina 8; Udinese 7; Parma 6; Torino e Genoa 5; Crotone 2

*un punto di penalizzazione