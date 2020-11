Calciomercato Milan, svolta Dalot: l’ultima idea del Manchester United

Il Manchester United starebbe pensando di acquistare un nuovo terzino destro, che darebbe il via libera alla cessione di Dalot

Il Manchester United potrebbe dare il via libera al Milan per Diogo Dalot. L’inizio di stagione del terzino portoghese in rossonero è stato altalenante, con prove più o meno convincenti. Il giocatore classe 1999 – come era prevedibile – ha dato il meglio di se in fase offensiva e contro lo Sparta Praga sono arrivati un gol e un assist di pregevole fattura. Nelle apparizioni successive diverse sbavature in fase difensiva. Dalot, però, è un calciatore che piace e c’è la convinzione che possa diventare un ottimo calciatore. Ovviamente ci sarebbe da lavorare ma sul terzino sarebbe pronto ad investire.

Calciomercato Milan, il Manchester acquista un nuovo terzino

Fino a qualche giorno fa le notizie provenienti dall’Inghilterra parlavano di un Manchester United non disposto a concedere il riscatto ma arrivano novità. Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, i Red Devils avrebbero intenzione di acquistare un nuovo terzino destro da affiancare a Wan Bissaka. L’acquisto di un nuovo esterno basso, inevitabilmente, chiuderebbe le porte ad un ritorno di Dalot. Il Milan dunque potrebbe davvero avere la possibilità di tenersi il terzino. Le parti sono in continuo contatto e non è detto che non venga trovato un accordo sul riscatto.

