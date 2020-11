La Juventus potrebbe perdere uno dei big della rosa: l’asse con Raiola potrebbe portare un top player lontano dai bianconeri

La Juventus rischierebbe di perdere uno dei pezzi pregiati della sua rosa. A lanciare la bomba è ‘donbalon.com’, secondo cui il Barcellona è pronto all’assalto per de Ligt. Il centrale olandese, tornato titolare dopo un lungo stop per l’operazione alla spalla, non è un nome nuovo per i blaugrana che hanno provato a portarlo nella Liga già quando era all’Ajax, senza però riuscirci. Ora il candidato (e favorito) alla presidenza, Laporta, sarebbe pronto a regalare alla squadra un doppio acquisto super. Oltre a de Ligt, infatti, i blaugrana vogliono anche Haaland, altro nome in orbita Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La carta che metterebbe laporta in condizioni di vantaggio è quella dell’ottimo rapporto con Mino Raiola, agente di entrambi i giocatori. Proprio grazie al legame con il procuratore, Laporta spera di rientrare alla presidenza con un doppio grande colpo.