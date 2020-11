Guardiola e il suo Manchester City guardano sempre con attenzione a Lukaku. Possibile inserimento di Gabriel Jesus nell’operazione con l’Inter

Romelu Lukaku è il pilastro dell’Inter di Antonio Conte. Uno dei pochi a salvarsi in questo inizio di stagione deludente della compagine nerazzurra tra campionato e Champions League. Il belga in più occasioni ha salvato Conte e l’Inter, un alfiere praticamente imprenscindibile per il sodalizio di Suning. Lukaku resta incedibile per la società, nonostante alcune sirene di mercato provenienti da Spagna e Inghilterra.

Inter, pressing Guardiola su Lukaku: Gabriel Jesus nell’affare

Non è un mistero che l’ex United faccia gola al Real Madrid, che cerca un centravanti di livello mondiale per rinforzare l’attacco di Zidane al fianco o come futuro erede di Benzema. Senza dimenticare inoltre il corteggiamento di Pep Guardiola per il suo Manchester City, da sempre suo estimatore. Anche i ‘Citizens’ sono a caccia di un bomber con Aguero in scadenza e Lukaku, a livello economico, avrebbe un esborso meno oneroso tra cartellino e ingaggio (9 milioni a stagione) rispetto a Kane, altro obiettivo del tecnico catalano. L’Inter valuterebbe il suo numero nove almeno 100 milioni di euro, dopo averlo acquistato nell’estate 2018 per circa 68 milioni complessivi.

Per abbassare la parte cash il City potrebbe pensare di inserire nell’affare Gabriel Jesus, vecchio pallino della dirigenza interista, valutato tra i 60 e i 70 milioni di euro dal club inglese. Lukaku è incedibile per l’Inter, ma occhio alla corte serrata di Guardiola…

