L’ex ct dell’Argentina campione del Mondo, Carlos Bilardo, è stato tenuto all’oscuro della morte di Diego Armando Maradona

La morte di Diego Armando Maradona è stato un colpo al cuore per tutti gli appassionati di calcio. Tante le storie legate alla carriera del ‘Pibe de Oro’ che tra le altre cose ha anche vinto un fantastico Mondiale con la maglia della sua Argentina. Ct di quella ‘Seleccion’ era Carlos Bilardo, leggenda albiceleste, oggi 82 anni che sta combattendo con una malattia neurodegenerativa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L’ex commissario tecnico è stato tenuto finora all’oscuro della morte di Maradona con i figli che al momento non gli hanno voluto dare un dispiacere troppo grande. Una forma di precauzione come sottolineato da Jorge Bilardo intervistato da ‘Radio Provincia’: “Abbiamo subito spento la tv, dicendogli che il cavo era tagliato. Non so se e quando glielo diremo. Non deve diventare cattivo, ecco perché lo isoliamo da questo tipo di situazioni. Quando cambiamo canale, inoltre, stiamo molto attenti”.

