La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto tutto il mondo, ma c’è chi – come il cognato e avvocato dell’argentino – se la prende con i soccorsi

Il dolore per la morte di Diego Armando Maradona è ancora molto vivo e lo dimostra il tam tam mediatico in tutto il mondo e soprattutto in Argentina. In alcuni casi, però, lo stesso dolore si alterna con amarezza alla rabbia per qualcosa che doveva andare diversamente. Secondo Matias Morla, infatti, i soccorsi medici dovevano agire con tutt’altra tempestività.

L’avvocato e cognato del ‘Pibe de Oro’ si è scagliato su Twitter su chi, secondo lui, ha tardato ad arrivare: “È inspiegabile che per 12 ore il mio amico non abbia avuto attenzioni o controlli da parte del personale sanitario. L’ambulanza ha impiegato più di mezz’ora per arrivare, che è stata un’idiozia criminale. Questo fatto non deve essere trascurato e chiederò che siano oggetto di indagine fino alla fine. Come mi ha detto Diego: ‘Sei il mio soldato, agisci senza pietà’. E poi conclude: “Per definire Diego in questo momento di profonda desolazione e dolore posso dire: era un bravo figlio, il miglior giocatore di tutta la storia e una persona onesta. Riposa in pace, fratello”.