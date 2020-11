Il mondo dà il suo ultimo saluto a Diego Armando Maradona, spentosi nella giornata di ieri. Allestita la camera ardente a Buenos Aires

La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto tutto il mondo del calcio ma no solo. I messaggi di cordoglio e ricordo per uno dei giocatori più forti della storia ormai non si contano più. Dal mondo dello sport, tra cui il saluto di Mertens, a quello del giornalismo, passando per quello dello spettacolo e della politica, tutti hanno voluto ricordare il campione argentino.

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV – “Lo stadio di Napoli sarà intitolato a Diego Armando Maradona”

Napoli e il suo popolo, come vi abbiamo raccontato, stanno piangendo un figlio, così come l’Argentina. Come è possibile vedere dalle immagini è iniziata l’infinita processione alla camera ardente allestita alla Casa Rosada, palazzo presidenziale argentino, a Buenos Aires, per l’ultimo saluto a Maradona

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Addio Maradona, De Laurentiis: “I nostri cuori illuminati dal tuo genio”

Addio Maradona, Ferlaino: “Il colpo del secolo, ha amato Napoli come per magia”