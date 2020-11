Calciomercato Milan, futuro scritto: il destino di Musacchio

Il centrale argentino, Mateo Musacchio, è destinato a lasciare il Milan. Possibile un ritorno in Spagna dell’ex Villarreal

L’avventura di Mateo Musacchio al Milan è destinata a concludersi a breve. Il difensore argentino ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Contratto che difficilmente verrà rinnovato. L’ex Villarreal ha sfrutta in pieno lo stop per le nazionali per tornare ad allenarsi in gruppo e dopo un lungo stop è finalmente a disposizione di Stefano Pioli ma stasera, contro il Lille, non sarà della partita. Nelle gerarchie, Musacchio è scivolato indietro e adesso alle spalle dei titolari Kjaer e Romagnoli c’è Gabbia, pronto a sostituire il capitano. Tra i convocati c’è anche Duarte, anche lui destinato a lasciare il Milan.

Calciomercato Milan, ritorno in Spagna per Musacchio

Rispetto al compagno brasiliano, però, l’argentino ha decisamente più mercato nonostante il recente infortunio. Musacchio ha lasciato un ottimo ricordo in Spagna e la Liga potrebbe davvero essere la sua nuova destinazione già a gennaio. Il Valencia ci aveva pensato prima dello stop, così come il Villarreal, ora potrebbero tornare alla carica ma attenzione al Betis, che come riportano in Spagna ,è alla ricerca di rinforzi per la difesa e Musacchio potrebbe certamente essere una buona idea.