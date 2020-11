Napoli, l’addio di Insigne a Maradona | “Ti ameremo per sempre”

Arrivano le parole di Lorenzo Insigne sull’addio di Diego Armando Maradona. Il capitano del Napoli si è pronunciato su Instagram

Tanti i messaggi di lutto per il decesso di Diego Armando Maradona. Dal Premier Conte a Pelé, passando per Messi e tante società del mondo del calcio. Presente anche quello del Napoli con un tweet, poi è arrivato anche quello di Lorenzo Insigne. Il capitano dei partenopei ha espresso il suo dolore postando una foto col campione argentino.

Napoli, ecco il post di Insigne per Maradona

Di seguito, le parole di Insigne per Maradona, pubblicate su Instagram: “Dal primo giorno in cui sei arrivato nella nostra amata Napoli, sei diventato un NapoletaGrano doc. Hai dato tutto per la tua gente, hai difeso questa terra, l’hai amata. Ci hai regalato la gioia, i sorrisi, i trofei, l’amore“. Poi prosegue il capitano del Napoli: “Sono cresciuto sentendo i racconti della mia famiglia sulle tue gesta, vedendo e rivedendo le tue infinite partite. Sei stato il più grande giocatore della storia, sei stato il Nostro Diego“.

Insigne poi scrive del suo incontro con Maradona: “Ho avuto la fortuna di incontrarti, parlarti, conoscerti e non ti nego che mi tremavano le gambe. Per me hai sempre avuto belle parole, parole di conforto che non potrò mai dimenticare e che custodirò per sempre dentro di me“. Successivamente il saluto finale: “Da tifoso, da Napoletano, da Calciatore: Grazie di tutto D10S. Ti ameremo per sempre”.

