Partita decisiva per il passaggio del turno quella in programma tra Inter e Real Madrid, valida per la quarta giornata della Champions League

Reduce dalla rimonta in vittoria in Serie A contro il Torino, l’Inter ospita per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, il Real Madrid. Nel turno precedente, gli uomini di Zinedine Zidane hanno battuto i nerazzurri di Antonio Conte per 3-2, condannandoli al momentaneo ultimo posto nel gruppo B. Calciomercato.it vi offre la cronaca del decisivo match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube>>>CLICCA QUI

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-REAL MADRID

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Modric, Odegaard; Vazquez, Mariano Diaz, Hazard. All. Zidane

CLASSIFICA GRUPPO B: Borussia Mönchengladbach 5 punti; Shakhtar Donetsk e Real Madrid 4; Inter 2