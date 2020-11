Calciomercato Juventus, dalla Spagna l’attaccante: proposta clamorosa

Juventus, per l’attacco spunta Gerard Moreno. Dalla Spagna la clamorosa indiscrezione: il Villarreal vuole uno scambio con Dybala

In questo inizio di stagione della Juventus i rendimenti di Alvaro Morata e Paulo Dybala sono stati sostanzialmente opposti. Lo spagnolo, arrivato a fine mercato, si è rivelato una pedina fondamentale, mentre l’argentino sembra essere sempre più fuori dai piani di Andrea Pirlo. Con di mezzo il problema rinnovo, Dybala potrebbe essere ceduto e la Juventus potrebbe sondare il terreno per un nuovo attaccante. In questo senso, dalla Spagna, si fa il nome di Gerard Moreno del Villarreal.

L’ex Espanyol ha conquistato a suon di prestazioni convincenti anche la maglia della nazionale spagnola e secondo ‘El Gol Digital’, la Juventus lo avrebbe cercato già in passato. I bianconeri avevano proposto uno scambio con conguaglio, inserendo il cartellino di De Sciglio nella trattativa. Il ‘Submarino amarillo’ ha però rifiutato la proposta. Stando però a quanto trapelato dalla testata spagnola, il Villarreal non vuole lasciarlo partire per meno di 50 milioni di euro e sarebbe pronto a chiedere alla Juventus uno scambio alla pari con Paulo Dybala. ‘El Gol Digital’ sottolinea inoltre come l’eventuale arrivo di Moreno, comporterebbe anche un mancato riscatto di Morata al termine del prestito biennale: sarebbero infatti troppi i 45 milioni di euro da versare all’Atletico Madrid. Al momento però lo scenario illustrato dai colleghi spagnoli non trova riscontri da parte nostra.

