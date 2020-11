Addio Maradona, lutto in Argentina: partite a rischio

Lutto nazionale in Argentina per tre giorni per omaggiare Diego Armando Maradona. Una situazione che potrebbe far saltare anche le prossime partite del campionato

È un giorno triste per il mondo del calcio. Diego Armando Maradona ci ha lasciati e in Argentina la notizia portato anche il governo ad indire tre giorni di lutto Nazionale per commemorare proprio ‘El Pibe de Oro’. Un omaggio che potrebbe portare anche ad inevitabili conseguenze per quanto riguarda le prossime gare del campionato albiceleste attualmente a rischio di regolare svolgimento. Si potrebbe andare verso la sospensione.

Per seguire interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale Youtube!

Altri gesti importanti sono arrivati inoltre anche dalla città di Napoli con le luci accese allo stadio San Paolo e dai rivali storici del River Plate.

Il messaggio del River Plate: