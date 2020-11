Il commento nel pre-partita di Juventus-Ferencvaros

Direttamente dall’Allianz Stadium il commento del nostro Giorgio Musso nel pre-partita di Juventus-Ferencvaros, con Pirlo che decide di mettere in campo il tandem Cristiano Ronaldo – Dybala in attacco, facendo riposare Alvaro Morata. Emergenza in difesa per il tecnico bianconero, che però ritrova dal primo minuto Alex Sandro.

🔴 CMIT - Juventus-Ferencvaros, Pirlo rilancia il Dybaldo! Emergenza in difesa

