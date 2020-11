Nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League, la Juventus di Andrea Pirlo ospita il Ferencvaros

Dopo la bella vittoria ottenuta in Serie A contro il Cagliari, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, la Juventus scende in campo per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Ospite dei bianconeri di Andrea Pirlo è il Ferencvaros di Sergiy Rebrov, battuto all’andata per 4-1. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-FERENCVAROS

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Pirlo. Ferencvaros (3-4-3): Dibusz; Dvali, Blazic, Frimpong; Lovrencsics, Siger, Somalia, Heister; Uzuni, Zubkov, Nguen. Allenatore: Rebrov.

CLASSIFICA GRUPPO G: Barcellona 9 punti; Juventus 6; Dinamo Kiev e Ferencvaros 1