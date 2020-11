Dinamo Kiev-Barcellona, Messi non convocato: Koeman spiega il motivo

Lionel Messi non è stato convocato per Dinamo Kiev-Barcellona: il tecnico Koeman in conferenza stampa ha spiegato la sua assenza

Non c’è Lionel Messi tra i convocati del Barcellona per la sfida Champions contro la Dinamo Kiev. L’attaccante argentino è stato escluso dalla trasferta in Ucraina insieme a de Jong e ai tanti infortunati blaugrana (su tutti Pique e Ansu Fati). Nessun problema fisico per lui, né tanto meno un nuovo caso.

A spiegare il motivo dell’esclusione di Messi è Ronald Koeman in conferenza stampa: “Abbiamo deciso di non convocare Messi e de Jong perché la situazione in Champions è buona e possono riposare. Hanno giocato tante partite”. Scelta conservativa quindi per il Barça, del resto i blaugrana hanno praticamente già archiviato la pratica qualificazione: 9 punti su 9 conquistati e 8 lunghezze dalle terze del girone fanno sì che la squadra spagnola può affrontare le ultime tre partite di questa fase in massima tranquillità.