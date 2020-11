Calciomercato, Messi-City | Guardiola: “Non so che gli passa per la testa”

Dopo il rinnovo tra Guardiola e il Manchester City, è tornato di moda il trasferimento di Messi: il tecnico dice la sua

Dopo il rinnovo di Pep Guardiola con il Manchester City, le voci su un trasferimento di Messi in Premier League hanno ripreso consistenza. Ne ha parlato in conferenza stampa lo stesso allenatore spagnolo dicendo la sua sul futuro del fuoriclasse argentina: “E’ un giocatore del Barcellona: se vuoi la mia opinione, sono grato al Barça per tutto quello che ha fatto per me. Voglio che Messi finisca lì la sua carriera. Non so cosa gli passerà per la testa quando scadrà il suo contratto”.

Guardiola ha commentato anche il rinnovo di contratto, arrivato in un momento particolarmente difficile dal punto di vista dei risultati. “Sono grato al club per l’opportunità di proseguire qui – le parole del manager spagnolo -. Ho rinnovato per tanti motivi, uno di questi è il modo in cui il club si è comportato durante il lockdown. Non è stato licenziato nessuno, tutti hanno mantenuto il proprio lavoro. Questo mi ha dimostrato il valore del club e ho deciso di restare per altri anni: c’è ancora tanto da fare”.